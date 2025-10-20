Meclis’in gündemi yeni vergi paketi

Haber Merkezi

TBMM, bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor. AKP tarafından geçen hafta TBMM’ye sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 21 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Teklif, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışıyla mücadele edilmesi, vergi dışında kalan alanların vergi kapsamına alınmasına dönük düzenlemeler öngörüyor. Teklifte, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. İstisna tutarı 2025 yılı için 47 bin TL olarak uygulanıyordu. Emekliler muaf tutularak, kira geliri ne kadar olursa olsun gelir vergisi ödenmesi öngörülüyor.

Haftalık çalışmasında Genel Kurul, Lübnan'da bulunan TSK askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşecek. Genel Kurul daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen 10 arasından Sayıştay Başkanlığına 5 üyenin seçimini yapacak.

Üniversitelerde hazırlık sınıfına ve veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre belirlenecek. Genel Kurulda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak.