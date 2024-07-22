Meclis’in gündemi yine tartışmalı düzenlemeler

HABER MERKEZİ

TBMM Genel Kurulu'nda 23 Temmuz Salı günü, 53 maddeden oluşan vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltilecek. Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistem veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için belirlenen özel usulsüzlük cezasının üç katı ceza uygulanacak.

Sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan kanun teklifinin ertelenen görüşmelerine devam edilecek. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Geçen hafta hayvan hakları savunucularının komisyon salonuna alınmaması tartışmasıyla başlayan kanun teklifi üzerindeki görüşmeler, muhalefet milletvekillerinin tepkileri sonucu bugüne gününe ertelenmişti.

Kamuoyunda 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını tek başına kullanmasının önüne geçen teklifle ayrıca; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülakata çağrılacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Temmuz Çarşamba günü İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na katılarak kolluk uygulamaları ve insan haklarının korunması ile ilgili bir sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda başkan seçilecek, çalışma takvimi belirlenecek. TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak.