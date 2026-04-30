Meclis’te aidat düzenlemesi: İlk 5 madde kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi.

SPK VE BDDK DÜZENLEMESİ

Kabul edilen maddelere göre; Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Buna göre SPK tarafından yetki verilen kuruluşlar konut finansmanı ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan değerleme raporları, kamu kuruluşları, bankalar ve finans kuruluşlarının düzenlediği rapor tarihinden itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak gönderilmesi zorunlu olacak.

TOKİ PROJELERİNE VERGİ MUAFİYETİ

TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri, damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek.

AİDATLARA SINIRLAMA GELİYOR

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor.

Buna göre; işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı, bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde Genel Kurul’da karara bağlanacak.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE 3’TE 2 ŞARTI

Kanun'un, 'yönetim planı ve değiştirilmesi' başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 30 Nisan Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.