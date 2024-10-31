Meclis’te ana muhalefetsiz bütçe: DEM Parti’den kayyum eleştirisi

TBMM’nin 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışıldı. Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması nedeniyle İstanbul’a giden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri toplantıya katılamadı. Meclis’in 2025 yılı bütçesinin komisyon görüşmeleri, ana muhalefet partisi üyeleri olmadan gerçekleştirildi.

Meclis’in 2025 yılı bütçesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunum yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıkladığı veriler, AKP iktidarlarında yasama faaliyetlerinin etkisinde büyük azalma yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

FİYAT ARTIŞLARI

TBMM’ye 2025 yılı için 17 milyar 817 milyon 190 bin TL bütçe teklif edildi. 2025 yılı Meclis bütçesinde 2024 yılına oranla yaşanan artış yüzde 59 oldu. Bütçede yaşanan yüzde 59’luk artışın nedenlerini sıralayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un sunumu, Türkiye’deki ekonomik krizin itirafı niteliğini taşıdı. Bütçede yaşanan artışın nedenleri arasında, “Elektrik, akaryakıt, doğal gaz, su, taşıt kiralama ve benzeri giderlerdeki beklenen fiyat artışları” ile “Sağlık hizmetlerindeki fiyat artışları” kaydedildi.

CEVAPSIZ ÖNERGELER

Kurtulmuş, Meclis’in giderek azalan denetim mekanizmalarına yönelik sayısal bilgileri de paylaştı. Meclis’in 28’inci Yasama Dönemi’nde toplam 18 bin 350 soru önergesinin işleme alındığını belirten Kurtulmuş, bunların yalnızca 11 bin 721’inin cevaplandırıldığını dile getirdi.

DEM PARTİ’DEN ESENYURT ELEŞTİRİSİ

DEM Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Saruhan Uluç, Meclis bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantısında, iktidarın kayyum politikasına yönelik eleştirilerde bulundu. Kayyum atamalarının önüne, yasa değişikliği ile geçilmesi gerektiğini kaydeden Uluç, “Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasını en sert biçimde eleştirdiğimizi ve protesto ettiğimizi belirtmek istiyorum” dedi. Uluç, gündemdeki Anayasa değişikliği tartışmalarına da değindi. Türkiye’nin bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı olduğunu belirten Uluç, “Anayasa, yamalı bohçaya döndü ve despotik, demokrat olmayan ruhu bir türlü değiştirilemedi” diye konuştu.

Sivil ve demokratik bir Anayasa yapılaması gerektiğini ifade eden Uluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkanlık sisteminde önemli olan şey, sistemin demokratik olup olmamasıdır. İster başkanlık sistemi olsun, ister yarı başkanlık sistemi olsun, temek kriter demokrasi meselesidir. Kuvvetler birliği demokrasi getirmez ve maalesef Türkiye’de bugün kuvvetler birliği var. Demokratik olmayan bir başkanlık sistemi anlayışının, ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ olarak anılmasını talihsiz buluyorum.”

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık da Esenyurt Belediyesi’ne yapılan kayyum atamasıyla ilgili sert eleştiriler yöneltti. İktidarın halkın iradesine saygı duymadığının altını çizen Sakık, “Esenyurt Belediyesi’ne çökeceksiniz. Yargı sizde, savcı sizde, hakim sizde” yorumunu yaptı.