Meclis’te astronomik maaş ve torpil itirafı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM’nin 2026 yılı bütçesini görüşmek için toplandı. Toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay’ın bütçesi de ele alındı.

CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, TİP Milletvekili Can Atalay’ın halen Silivri Cezaevi’nde tutulmasını protesto etti. Can Atalay’ın tutukluluğunu, “Millet iradesinin tutukluluğu” olarak nitelendiren Ağbaba, “Meclis Başkanı da bu konuda adım atmıyor. AYM kararına rağmen tutsak. Atalay’ın tutulması Anayasal rejime darbedir” dedi.

İYİ Partili Erhan Usta bütçe görüşmelerinin TBMM TV’den yayınlanmamasını eleştirerek, “Vatandaşlardan neyi gizliyorsunuz?” diye sordu. CHP Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Veli Ağbaba da görüşmelerin görsel medyaya kapatılmasını eleştirdi.

YENİ ANAYASA TALEBİ

Tartışmaların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sunuş konuşmasını yaptı. Konuşmasına TBMM çatısı altında, “Kürt sorununun çözümü” amacıyla kurulan komisyonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak başlayan Kurtulmuş, “Terör eylemlerini ülkemizden uzak tutmak için yeni bir siyasal iklime girmiş bulunmaktayız” dedi. Kurtulmuş, yeni Anayasa tartışmalarına da değinerek, “28’inci dönem içinde yeni bir Anayasa yapılması en önemli ödevlerden bir tanesidir” diye konuştu.

TORPİL DEVREDE

Kurtulmuş’un konuşmasındaki, “Torpil” vurgusu da dikkati çekti. Kurtulmuş, 28’inci Yasama Dönemi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile 225 kişinin aday sürekli işçi, 265 kişinin de sürekli işçi kadrosuna atama işleminin tamamlandığını belirtti. Kurtulmuş, “Sayı çok yüksek olmayabilir ama gerçekten önceki dönemlerde çok fazla böyle torpil vesairenin devreye girdiği bir alandı” dedi.

Kurtulmuş’un ardından siyasi parti grup temsilcilerine söz verildi. Meclis’i, “Milletin sorunlarının konuşulması ve çözülmesi gereken yer” olarak tarifleyen CHP'li Engin Altay, halkın sorunlarının TBMM gündemine taşınamadığının altını çizdi. AYM kararlarının uygulanmadığını da vurgulayan Altay, “Can Atalay davası ile ilgili Meclis’in başının yerde olması kabul edilemez. Yasama organı, yargının siyasallaşmasına seyirci kalamaz” ifadelerini kullandı. Altay, Meclis bütçesindeki yüzde 53’lük artışla ilgili ise “Asgari ücretin de aynı oranda artırılması gerekiyor” yorumunu yaptı.

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ise AKP iktidarlarında olağan uygulama haline gelen torba yasa uygulamasıyla ilgili, şu eleştirileri dile getirdi:

“Bazı torba yasalar, diğer ihtisas komisyonlarını ilgilendiren konuları kapsıyor. Uzmanlık alanımız olmayan konularda ahkam kesmek zorunda kalıyoruz. Dört ayrı komisyonun yapması gereken işi Plan ve Bütçe Komisyonu yapıyor.”

27,2 MİLYAR TL’LİK BÜTÇE

2025 yılında 17 milyar 817 milyon 190 bin TL olan TBMM bütçesi, 2026 yılı için 27 milyar 235 milyon 264 bin TL olarak teklif edildi. Meclis’in 2026 yılı bütçesi 2025 yılına oranla yüzde 53 arttırılıyor.

∗∗∗

KABİNE HESAP VERMİYOR

Kurtulmuş'un sunumuna göre, Saray Kabinesi, yasamanın denetim yetkisini yok sayıyor. TBMM’nin 28’inci Dönemi’nin üç yasama yılında verilen 34 bin 830 soru önergesinden süresi içinde yanıtlananların sayısı, 4 bin 834’te kalıyor.

∗∗∗

PKK TARTIŞMASI

TBMM bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan İYİ Partili Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik, “PKK sevdanız nereden geliyor?” diye sorması komisyonu karıştırdı. Usta’nın sözüne tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yedi ceddi ortada olan bir adamım. Hadsizliktir. Ben PKK sevdalısı falan değilim. Bu yaptığınız siyasi şovu da sürdürmeyin” dedi. Usta’ya tepki gösteren Meclis Başkanı Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu’nu terk etti.

∗∗∗

MAAŞ YÜKÜ

Meclis’in 27,2 milyar TL’lik 2026 yılı bütçesinin bazı kalemlere göre dağılımı şöyle sıralandı:

• Personel gideri: 13 milyar TL

• Mal ve hizmet alım gideri: 2,6 milyar TL

• Cari transferler: 5,4 milyar TL

• Sermaye giderleri: 4,7 milyar TL

• Milletvekilleri: 2 milyar TL