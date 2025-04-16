Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu

Genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili olarak Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı, 16 Nisan 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda resmen okundu.

Kararın TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının ardından Genel Kurul kapatıldı.

AYM KARARI MECLİS TUTANAKLARINA GİRDİ

AYM, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde tutulan Can Atalay hakkında, seçilmiş bir milletvekili olarak özgürlüğünün kısıtlanmasının hak ihlali olduğuna ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu karara rağmen, karar uzun süre uygulanmamış ve yasama-yargı ilişkileri bağlamında ciddi bir anayasal kriz yaşanmıştı.

Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okutulması, yargı kararlarının yasama organında ilk kez resmi biçimde karşılık bulması açısından sembolik bir adım olarak yorumlandı. Ancak bu adımın Atalay’ın vekillik statüsünü ve özgürlüğünü doğrudan etkileyip etkilemeyeceği halen belirsizliğini koruyor.

CHP'Lİ EMİR: DÜŞÜRME İŞLEMİ YOK HÜKMÜNDE

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kararla ilgili yaptığı açıklamada, AYM kararının okutulmasının ardından Atalay’ın vekilliğini düşürme işleminin "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

Emir, Meclis kürsüsünden yapılan bu okumanın geç kalmış ama yerinde bir adım olduğunu belirterek, "Can Atalay’ın vekilliği hukuken düşmemiştir, düşürülememiştir" ifadelerini kullandı.