Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu: Tutanak sansürlendi!

Genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili olarak Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı, 16 Nisan 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda resmen okundu.

Kararın TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının ardından Genel Kurul kapatıldı.

AYM, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde tutulan Can Atalay hakkında, seçilmiş bir milletvekili olarak özgürlüğünün kısıtlanmasının hak ihlali olduğuna ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu karara rağmen, karar uzun süre uygulanmamış ve yasama-yargı ilişkileri bağlamında ciddi bir anayasal kriz yaşanmıştı.

Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okutulması, yargı kararlarının yasama organında ilk kez resmi biçimde karşılık bulması açısından sembolik bir adım olarak yorumlandı. Ancak bu adımın Atalay’ın vekillik statüsünü ve özgürlüğünü doğrudan etkileyip etkilemeyeceği halen belirsizliğini koruyor.

CHP'Lİ EMİR: DÜŞÜRME İŞLEMİ YOK HÜKMÜNDE

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kararla ilgili yaptığı açıklamada, AYM kararının okutulmasının ardından Atalay’ın vekilliğini düşürme işleminin "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

Emir, Meclis kürsüsünden yapılan bu okumanın geç kalmış ama yerinde bir adım olduğunu belirterek, "Can Atalay’ın vekilliği hukuken düşmemiştir, düşürülememiştir" ifadelerini kullandı.

TUTANAĞA SANSÜR

Öte yandan Can Atalay kararının okunması tutanaklarda sansürlendi. TBMM'nin sitesinde yer alan tutanakta, kararın okunduğu bölüm yer almadı.

Tutanak CHP'li Meclis Başkanvekili Karaca'nın konuşmasının ardından kesildi.

AKP'DEN TEPKİ: KARACA'NIN MECLİS BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİ SONLANDIRILSIN

Konuya ilişkin açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Karaca'nın AYM'nin iade kararını TBMM’de okutmasına tepki gösterdi.

AKP'li Usta, CHP'li Karaca'nın "görevini kötüye kullandığını, korsan eylem yaptığını ve tarafsızlığını yitirdiğini" savunarak "Artık hiçbir oturumda görev almaması, Meclis Başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Usta, şunları söyledi:

"Başkanvekilleri, birleşimleri TBMM Başkanı adına vekaleten yönetirler, hangi oturumların yönetileceğine başkan karar verilir. Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus Genel Kurul'a sunulamaz. Başkanvekillerinin takdir yetkisi bulunmaz. Sayın Karaca, Başkan adına görev yaptığını biliyor. Başkan'ın onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını biliyor. İç tüzüğü ihlal etmiştir. Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullanmış ve korsan bir eylem yapmıştır. Görünen o ki, CHP hazırlıklı gelmiştir. Divan katip üyemizin kalkmasının ardından, kendisinin uyarılmasına rağmen ara vermemiştir. Yasama uzmanlarının kendisini ikaz etmesine rağmen, 'ara vermeniz gerekir' denilmesine rağmen ara vermemiştir. Tamamıyla iradesiz, iç tüzüğe aykırı bir eylem içine girmişlerdir, millet iradesine aykırıdır. Biz Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir günde böyle korsan bir eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmelerini milletin takdirine bırakıyoruz. Artık Meclis Başkanvekili olarak görev yapması, oturum yönetmesi mümkün değildir. Bu konudan diğer siyasi partilerin haberi yoktu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile konuştum, onların da haberi olmadığını, üzüldüklerini, böyle bir günde böyle bir davranışın sergilenmesinden üzgün olduklarını bildirdiler. Bilerek ve kasten iç tüzük ihlalidir... Meclis Başkanı'nın kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanmıştır. Taraflı olarak başkanlık yapmaya devam etmiştir. İç tüzüğe aykırıdır; hiçbir oturumda görev almaması, Meclis Başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz."

TİP: CAN ATALAY’A VEKİLLİĞİ İADE EDİLMELİ

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, Atalay hakkındaki AYM kararını bugün Genel Kurul’da okutmasına ilişkin, "Sayın Karaca’ya bu Anayasal gerekliliği yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Halkın iradesi tanınmalı, AYM kararları uygulanmalı, Can Atalay’a vekilliği iade edilmeli ve vekilimiz derhal serbest bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanvekili Sayın Gülizar Biçer Karaca, Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını bugün Genel Kurul’da okutmuştur. Sayın Karaca’ya bu Anayasal gerekliliği yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Halkın iradesini alenen gasp edenlerin de çok iyi bildiği ve bugün yüzlerine bir kez daha vurulduğu üzere Can Atalay’ın cezaevinde geçirdiği her dakika hukuka aykırıdır. Halkın iradesi tanınmalı, AYM kararları uygulanmalı, Can Atalay’a vekilliği iade edilmeli ve vekilimiz derhal serbest bırakılmalıdır."