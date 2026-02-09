Meclis’te Basmane Çukuru protestosu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimi gerçekleşirken, meclis salonunda protesto yaşandı. Basmane Çukuru olarak bilinen Konak’taki alanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile anlaşılan niyet protokolüne tepki gösteren Kültürpark Platformu üyeleri “Basmane Çukuru’nda gökdelen istemiyoruz” yazılı pankart açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis salonunda açıklama yapmak isteyen platform üyeleri, Meclis üyelerini söz konusu protokolü reddetmeye çağırdı. Platform üyeleri ayrıca, “Basmane Çukuru halkındır, halkın kalacak” ve “Sermayeye teslim olmayacağız” sloganları attı.

Kültürpark Platformu üyelerine zabıta ekipleri müdahale ederken, Meclis salonunda da kısa süreli arbede yaşandı ve Meclis toplantısına ara verildi.