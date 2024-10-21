Meclis’te bu hafta bütçe maratonu başlıyor

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı 9. Yargı Paketi gündeme alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’yle ilgili sunum yapacak.

TBMM’de bütçe maratonu salı günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ni sunumuyla başlayacak. Bütçe sunumunun ardından üyelerin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

Bütçe teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler 30 Ekim’de başlayacak ve 31 Ekim’den itibaren de Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri ile devam edecek. Bütçe teklifinin komisyondaki görüşmelerinin 29 Kasım’a kadar sürmesi bekleniyor.