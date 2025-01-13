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Meclis’te bu hafta gündem yoğun olacak

Siyaset
  • 13.01.2025 06:00
  • Giriş: 13.01.2025 06:00
  • Güncelleme: 13.01.2025 06:00
Meclis’te bu hafta gündem yoğun olacak
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

TBMM’de bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek. Genel Kurulu’nda Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi’nin görüşülmesine başlanacak. Bu teklifle, 8 yıl görev yapmış hakim ve savcıların akademide eğitimci olabilmesi ve ücretsiz eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor. Öte yandan ihtisas komisyonlarının gündemi de bu hafta ele alınacak.

Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ni görüşecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli maaşlarının artırılması ve asgari ücret desteği gibi düzenlemeleri ele alacak. Araştırma Komisyonları’nda da bebek ölümleri konusunda, ilgili sağlık kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Ayrıca dijital Mecralar Komisyonu’nda NETFLIX temsilcileri sunum yapacak.

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