Meclis’te bu hafta gündem yoğun: Vergiler görüşülecek

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bu teklifin görüşmeleri sırasında, emlak vergilerinin belirlenmesinde esas alınan rayiç bedellere yapılan artışlara sınır getirilmesine ilişkin önerge verilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’da 4 bakanlığın 2026 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler sürecek.

TBMM’de yoğun mesai bu hafta da devam edecek. TBMM Genel Kurulu’nda, geçen hafta geneli üzerinde görüşmelerine başlanan ve kamuoyunda "vergi paketi” olarak adlandırılan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifte, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. İstisna tutarı 2025 yılı için 47 bin TL olarak uygulanıyordu. Emekliler muaf tutularak, kira geliri ne kadar olursa olsun gelir vergisi ödenmesi öngörülüyor.

Teklife göre, işverenlere hazineden verilen yüzde 4’lük prim desteği yüzde 2’ye düşürülüyor. İmalat sektöründe ise yüzde 5’lik destek devam edecek. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri ile laboratuvarlara ait ruhsatnameler de her yıl için alınacak. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler arasına özel gıda kontrol laboratuvarlarına verilen kuruluş izin belgeleri de eklenecek. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler kapsamında her yıl için muayenehane uygunluk belgesi 20 bin lira, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin lira olacak. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler çerçevesinde ise her yıl için alınacak bedel, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin lira olacak.