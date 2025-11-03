Meclis’te bu hafta HSK seçimi yapılacak

Haber Merkezi

TBMM, 4 Kasım Salı günü başlayacak haftalık mesaisinde hem yasama hem de seçim gündemiyle toplanıyor. Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili kapsamlı düzenlemelerin görüşmelerine devam edecek ve kritik bir önem taşıyan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için seçim yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise dört kritik bakanlığın 2026 yılı bütçeleri ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta iki ana başlığa odaklanacak. Genel Kurul, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edecek. Teklifin öne çıkan maddeleri şunlar:

• Deprem Bölgesine Destek: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl yıllık aidat alınmayacak ve önceki dönem borçları silinecek.

• Belgesiz İşletmelere Ceza: Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışına izin verenlere her ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

• Vakıf Taşınmaz Kira Süresi: Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.