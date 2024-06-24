Meclis’te bu hafta yoğun geçecek

TBMM’de bayram için verilen aranın ardından yasama faaliyetleri, bugün başlayacak. Meclis’in gündemleri arasında Hayvan Hakları Yasası, Dokuzuncu Yargı Paketi ve vergi düzenlemeleri de olacak.

TBMM’de yasama faaliyetleri, yoğun gündemle sürecek. AKP, sokak hayvanlarının katledilmesini öngören Hayvan Hakları Yasası’na son şeklini verecek.

Yasa teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu’na sunulacak. Teklif, komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul’a gönderilecek. Etki Ajanlığı düzenlemesi ile tartışılan Dokuzuncu Yargı Paketi de TBMM’ye gelmesi beklenen tekliflerin arasında olacak. İğneden ipliğe her şeyden vergi alınmasını öngören düzenleme de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

Tartışmalı geçmesi beklenen TBMM’nin gündeminde yurttaşın yararına hiçbir düzenleme olmayacak. Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarıyla ilgili araştırma komisyonu teklifleri de muhalefet partilerince TBMM Genel Kurulu’nun gündemine taşınacak.

HAYVAN HAKLARI YASASI

Sokak hayvanlarının katledilmesini öngören tartışmalı yasa teklifi, AKP içinde de huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. TBMM’ye sunulması beklenen kanun teklifi, iktidar partisinin yetkili kurullarında son dönemde gerçekleştirilen toplantılarda en çok tartışılan konu olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem geniş hem de dar kapsamlı toplantılarda kurmaylarından görüş istediği öğrenilirken öne çıkan görüşün kamuoyuna açıklananın aksine, hayvanlardan yana olduğu bildiriliyor.

YARGI PAKETİ

İktidar ile muhalefet arasında, “Etki ajanlığı” tartışmalarına neden olan, öngörülen düzenleme ile kamuoyunda büyük tepki çeken Dokuzuncu Yargı Paketi’nin de Meclis’e sunulması bekleniyor. Muhalefet, “Etki Ajanlığı düzenlemesinin kapsamı genişletilecek” derken iktidar ise “Düzenlemede böyle bir şey yer almayacak” görüşünü savunuyor.

VERGİ DÜZENLEMELERİ

TBMM’ye getirilmesi planlanan tartışmalı teklifler arasında, “Son 20 yılın en geniş vergi paketi” olarak nitelendirilen vergi paketi de bulunuyor. Gayrimenkulden kripto para ticaretine kurumlar vergisinden yurtdışı çıkış harçlarına kadar her alanda adeta bir vergi yağmurunu içeren paketin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda büyük tartışmalara neden olacağı kaydediliyor.

ORMAN YANGINLARI

Sıcak havalar ile birlikte artan orman yangınları ve yangınlara müdahalede yaşanan gecikmelerin de TBMM gündemine taşınacağı belirtiliyor. Bu kapsamda CHP’nin, “Orman yangınlarının nedenlerinin araştırılması” ve “Orman yangınlarına müdahalede yaşanan gecikmelerin araştırılması” amacıyla araştırma önergesi sunması planlanıyor.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

TBMM’de 24 Haziran haftasında iki komisyon toplanacak. 25 Haziran’da toplanacak Dijital Mecralar Komisyonu’na Google temsilcileri de katılacak. Kurumun çalışmaları ile ilgili komisyon üyeleri bilgilendirilecek. 26 Haziran’da ise İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri bir araya gelecek. Komisyonda Sağlık Bakanlığı temsilcileri, hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri hakkında sunum yapacak.