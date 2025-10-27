Meclis’te bütçe maratonu başlıyor

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin maraton da bu hafta hız kazanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesaisine çok yönlü devam edecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 31 Ekim Perşembe günü 16'ncı toplantısını yapacak. Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

İlk oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak. İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak.

Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin geneli üzerine görüşmelere katılacak, milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.