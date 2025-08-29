Meclis’te Filistin oturumu: ABD’ye tık yok içeride TikTok!

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplantı.

Meclis Genel Kurulu’na ilk olarak, “Gazze dramıyla ilgili konuşulacak bir şey kalmamıştır, Meclis’in olağanüstü toplanmasına gerek yoktur” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi. Bahçeli’nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu TBMM Genel Kurul salonuna adım attı.

Meclis Genel Kurul Salonu’na giren üçüncü liderin ise CHP Lideri Özgür Özel olduğu görüldü. Özel, Bahçeli ve Dervişoğlu ile tokalaştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise oturuma katılmadı.

“SOYKIRIM SÖZÜ HAFİF KALIR”

Olağanüstü toplantı için Meclis sıralarına, Filistin bayraklı atkılar konuldu. Tüm milletvekilleri atkıları boyunlarına astı. Yoklamanın ardından olağanüstü oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasıyla açıldı. Kurtulmuş, açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

“İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü işgal politikasının soykırım boyutunu aştığı ortadadır. Siyonist İsrail’in yaptıklarını ne zulüm ne vahşet ne de soykırım sözcükleri tanımlamaya yeterli değildir. Gözlerimizin önünde bir halk katlediliyor. Artık somut adımların acilen atılması ve İsrail soykırım politikalarından dönene kadar, tüm uluslararası kuruluşlarına üyeliğinin askıya alınmasını teklif ediyorum.”

“İSRAİL İLE TİCARETİ KESTİK”

Kurtulmuş’un ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Genel Kurul kürsüsüne çıktı. Fidan, İsrail’in dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saydığını kaydederek, şöyle devam etti:

“İsrail, yasa dışı elinde tuttuğu toprakları genişletmek için her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirmektedir. Gazze’nin yüzde 85’i halen İsrail kontrolü altındadır. Bununla yetinmeyen Netanyahu, Gazze’nin tamamını almak için strateji izlemeye devam etmektedir. ABD’nin kayıtsız şartsız desteği ile İsrail, savaş suçlarına devam etmektedir.

İsrail Gazze’de Filistin yönetimi istememekte, bölgedeki işgalini sürdürmektedir. İsrail, bölgeye giden yardımları engelleyerek binlerce Filistinlinin ölmesine neden olmuştur. Bu, açlığı silah haline getiren kasıtlı ve zalim bir politikanın sonucudur. Amaç, Filistinlileri Gazze’den göç etmeye zorlamaktır. Mevcut soykırımın derhal son bulması, iki devletli çözümün dünya genelinde kabul görmesi için yoğun bir çaba sarf ettik. İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik. Limanlarımızı İsrail’e kapattık. İsrail ile ticaretini kesen başka ülke bulunmamaktadır.”

“ADIMLAR ZAMANINDA ATILMADI”

Bakan Fidan’ın ardından ilk söz hakkı, Yeni Yol Grubu adına Bülent Kaya kullandı. İslam dünyasının İsrail soykırımına karşı sessiz kalmasını eleştiren Kaya, “Son 300 yıldır devam eden düzen, yerini bizim dışımızda bir düzen inşa etme çabasına dönüşmüş durumda” dedi.

TBMM’nin ortak bildiri ve tezkere ile altı kez İsrail’i kınadığını vurgulayan Kaya, “Bugün artık sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti adına karar alan iktidarın somut adımlar atması gerekiyor” diye konuştu.

“ÜMMET POLİTİKASI İLE AKLANAMAZSINIZ”

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ise “Gazze’de masum insanların hayatıyla oynayan Netenyahu’yu kınamak, hiçbir şey ifade etmemektedir” diyerek somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Büyük Ortadoğu Politikası’nın eş başkanı olmakla övündüğünü savunan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İsrail zulmü, Erdoğan hükümetleri zamanında oldu. Ümmet politikasının kendilerini aklayabileceğini düşünmesinler. Bu insanlık suçuna ortak olan BOP’a sahiplenenlerin bu konuda söz etmeye yüzleri olabilir mi? Ticari kestik yalanlarının ardından daha birkaç hafta önce, ‘Ticareti kestik’ diyenler kimlerdir? Kapalı kapılar ardında işler çevirip sonra mazlumun yanındayım demek en az bu suçları işleyenler kadar sorumluluk yükler.”

Dervişoğlu, dokuz ülkenin Gazze’ye havadan insani yardım gönderdiğinin altını çizerek, “Uçaklara düşkün olduğunu bildiğim iktidara soruyorum. Türkiye 25 yılda bu imkanı elde edememiş midir? Yoksa Türkiye’yi yönetenlerin buna niyeti mi yoktur?” eleştirisini yöneltti.

“TİCARET DEVAM EDİYOR”

DEM Parti adına ise DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit söz hakkını kullandı. Filistin’in ilk tarım yapılan bölgelerden biri olduğunun altını çizen Koçyiğit, bugün ise Filistin halkının açlığa mahkum edildiğini vurguladı. Türkiye’nin İsrail’e karşı tepkisinin yeterli olmadığını kaydeden Koçyiğit, “İsrail ile bazı alanlarda devam eden ticareti asla doğru bulmuyoruz” yorumunu yaptı.

CHP LİDERİ ÖZEL: AMAÇ GAZZEYİ BOŞALTMAK

Olağanüstü toplantıya damgasını vuran konuşma ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirildi. Özel, “CHP, tarihsel bir tutarlılık içinde Filistin davasını savunduğunu” belirtti. Filistin meselesiniz CHP tarafından uluslararası arenalarda sürekli gündemde tutulduğunu kaydeden Özel, şunları anlattı:

“İsrail’in iki planı var. Birincisi Gazze’yi tamamen boşaltmak ve Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın bağını koparmak. Amaç, bağımsız Filistin Devleti umudunu tamamen ortadan kaldırmaktadır. ABD yönetiminin koşulsuz desteği İsrail’i cesaretlendirmektedir. Bölgenin ve dünyanın caydırıcı olamaması, İsrail’i bu pervasızlığa teşvik etmektedir. İslam coğrafyasını yönetenlerin çabaları yetersizdir ya da İsrail’den yanadır. Türkiye’nin sözünün ise bir gücü olması gerekir, bizden bu beklenir.

“MASKELERİ DÜŞTÜ”

Serin salonlarda Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapanların, Netanyahu’ya laf edip, destekçisi Trump’a laf edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür. 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. İsrail ile ticaret üçüncü kişiler üzerinden devam etti, bunu da belgeleriyle ortaya koyduk. Ticaretin devam etmesine tepki gösteren gençlerin gözaltına alınmasının bir suçluluk psikolojisi olduğu ayan beyan ortada.”

“TİKTOK SİYASETİ”

Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmasını ise “Netanyahu’ya ninni niteliğinde” olarak nitelendirerek, şu eleştirileri yöneltti: “Dışişleri Bakanı Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren birtakım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak. Amerika'ya tık yok, Türkiye'de TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alır.”

SERT ELEŞTİRİLER

Özel’in sert eleştirilerini sıraladığı ve atılması gerekenlere yönelik önerilerini sunduğu konuşmasının devamında özetle şunlar kayda geçirildi:

“Trump bir gün çıktı, Gazze’nin muhteşem bir yer olduğunu, orayı boşaltacağını, tatil köyü yapacağını, kumarhaneler açacağını söyledi. İktidara müzahir bir gazete, bu iktidar için söz söyleyen, hedef gösteren, zaman zaman hakaret eden, bu iktidarın düşüncelerine önceden bir zemin hazırlayan gazete, döndü ve bunu bir, ‘Hicret’ olarak nitelendirdi.

Hazreti Muhammed’in hicreti ile Trump’ın sürgünü aynı zeminde, aynı makuliyet ölçüsü içinde ve bir kutsiyet içinde servis etmeye çalıştılar. İşte bütün isyan, bütün Türkiye’deki insanların size gösterdiği isyan, anketlerde görülen yüksek tepkinin tek sebebi budur.

“TRUMP’A BİR KINAMA DUYDUNUZ MU?”

Bunun yanında Trump yönetimi Filistin davasını savunan bir yazı yazan Rümeysa Öztürk kızımızı 45 gün gözaltında tuttu. Erdoğan’ın Rumeysa’yı savunup Trump yönetimini eleştirdiğini duydunuz mu? Mavi Marmara zamanında, ‘Giderken bana mı sordunuz?’ diyen Erdoğan, Madleen gemisi için de tek bir cümle kurdu mu? Sayın Erdoğan tüm bunlardan sonra çıkıyor, ‘Özgür Özel benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz’ diyor. Ben de kendisine diyorum ki zaten olmayan şey sorgulanamaz. Maalesef sizin Filistin hassasiyetiniz konjonktürelmiş. Şimdi bir Filistin hassasiyeti değil, bir Trump hassasiyetinden, bir Trump korkusundan söz etmek mümkün.

Bu eylemsizlikle Trump’la suç ortağı olmaya değer mi? Ne yapacaksınız? Gazze boşalttığında Trump’ın yanına gidip onun orada zevkle golf oynamasına mı eşlik edeceksiniz? Eğer böyle değilse, eğer itiraz ediyorsanız tam da oradayız. Gelin hep birlikte davranalım. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz.

İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaretler dahil, tüm ticari ilişkilerin resmi bir genelgeyle tamamen kesilmesini öneriyoruz. Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı’nda, İsrail karşıtı bütün davalarda müdahil olmayı teklif ediyoruz.

“HAVADAN DESTEK YAPILMALI”

Kanada, Singapur, Belçika, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Endonezya. Bunların her birisi karadan yolladıkları insani yardım ulaşmayınca, Filistin’e havadan insani yardım ulaştırdılar. Türkiye yaptı mı? Yapmadı. Bu siyasi kararı almaya cesaretiniz var mı?"