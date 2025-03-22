Meclis’te görüştürmediler: “Kirli işlerini MHP’ye yaptırıyorlar”

TBMM Genel Kurulu’nun 20 Mart tarihli oturumuna TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yönelik soruşturmalar damgasını vurdu.

Meclis Genel Kurulu’nda 20 Mart’ta, gündem dışı konuşmaların tamamlanmasının ardından Yeni Yol Partisi’nin grup önerisi görüşüldü.

Yeni Yol Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen imzasıyla sunulan öneri kapsamında, “Türkiye’nin demokratik değerlerine ve halkın iradesine yapılan müdahalelerin siyasi ve toplumsal boyutlarıyla görüşülmesi” talep edildi. Önerge üzerine söz alan Ekmen, İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik soruşturmanın içeriklerinin sosyal medyada dolaşıma sokulmasını eleştirdi. İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz da iktidarın yargı eliyle iktidarını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

“HALKTAN KAÇIYORLAR”

Konuşmaların ardından grup önerisinin oylanmasına geçildi. CHP milletvekillerinin operasyon dolayısıyla İstanbul ve seçim bölgelerinde DEM Parti milletvekillerinin de Nevroz kutlamaları nedeniyle Ankara dışında olması nedeniyle tam sayıyla katılamadığı Genel Kurul’da MHP talebiyle aranan çoğunluk bulunamadı. İktidar partilerinin milletvekilleri de çoğunluk sağlanmaması için kulislerde oturmayı tercih etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “AKP milletvekilleri burada, MHP milletvekilleri burada ama Meclis'i kapatıp, kaçmaya çalışıyorlar çünkü İmamoğlu'nun adını duyunca bacakları titriyor” diye konuştu.

İktidarın, seçim yoluyla alamayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni mahkeme yoluyla almaya çalıştığını savunan Emir, şunları kaydetti:

“Bu gerçek ortaya çıkacak diye, konuşulmasın diye Meclis'ten kaçmaya çalışıyorlar, halktan kaçmaya çalışıyorlar. MHP de burada ama yok diye kendisini kaydettiriyor. AKP ile Meclis'i kapatmaya çalışıyorlar. Biz CHP grubu olarak buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. İmamoğlu'na yapılan bu saldırıya, bu haksızlığa asla boyun eğmeyeceğiz."

AKP’DEN MHP’YE İSTEK

Genel Kurul salonuna girmeyen AKP’lilerin, MHP milletvekillerinden yoklama talep etmelerini istediğini ifade eden CHP’li Emir, “Bütün kirli işleri MHP'ye yaptırıyorlar, MHP'den yoklama istediler, Meclisi kapatmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.