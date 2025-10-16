Meclis’te ipler iyice geriliyor

Haber Merkezi

Meclis grup toplantılarında partiler arasında yaşanan gerilim dün de devam etti. İYİ Parti, DEM Parti’ye, DEVA ve Gelecek ise bu hafta da CHP’ye yüklendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasında önceki günkü TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmaya da değinerek, "Büyük Türk Milleti sana sesleniyorum: Had bilmezlik öyle büyük ki, şımarıklık öylesine derin ki, bugün kendilerini savundukları noktada sorsanız, '50 yıl boyunca katliamları demokrasi için yaptık, uyuşturucu ticaretinden kazandığımız parayı da barış için harcadık' diyecekler neredeyse. Görüyorsunuz değil mi Meclis kürsüsünde. " diye konuştu.

DEM PARTİ’DEN YANIT

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, X hesabından Dervişoğlu’na cevap verdi. Ayşegül Doğan Dervişoğlu’nu “Milli hassasiyet taciri” olarak niteledi. Doğan, "Siz “milli hassasiyet” tacirlerisiniz. Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız. Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız. Barışın mümkün olduğunu hisseden korkaklarsınız. Korkunuz arttıkça nefretiniz büyüyor, maskeniz düşüyor. Bu ülkeye barışı, kardeşliği ve demokrasiyi size rağmen getireceğiz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Özgür Özel’in Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Davutoğlu, “Siz Türkiye’de iktidara talipsiniz güya öyle mi? Sayın Özel, bir Genelkurmay Başkanı nasıl idare edilir bilir misin?” diyerek Özel’i hedef aldı. Meclis resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirilen fotoğraf sonrası gelen eleştirilere yanıt veren ve bu kapsamda bir kez daha CHP'ye tepki gösteren Ali Babacan ise "Bu mu sizin demokratlığınız? Allah ellerine düşürmesin” ifadelerini kullandı.