Mecliste, Narin Güran ve kadın cinayetlerine 1 dakikalık sessizlik eylemi

TBMM'de, Narin Güran ve kadın cinayetleri için 1 dakikalık sessizlik eylemi yapıldı.

TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi bir dakikalık susmaktan yana kullandım. Kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın" dedi.

Karaca, kapalı İsrail oturumundan sonra açık oturuma geçerken, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.