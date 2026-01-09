Meclis’te nöbet, sokakta eylem var

Ekonomi Servisi

AKP en düşük emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi içeren torba kanun teklifini bugün Meclis'e sunacak. İktidardan açlık sınırının altına mahkûm edilen emeklilere ilişkin bir açıklama gelmezken emekliler haklarını sokakta arıyor.

İktidara yakın medyada servis edilen haberlere göre AKP Grubu, emekli aylıklarına ilişkin çalışmasını en düşük aylığın 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin devam ettirdi. Geçen yılı 16 bin 881 lirada kapatılan en düşük aylık, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 12,19 olarak hesaplanmasıyla sefalet zammı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Onurlu bir dinlenme geçirmesi gereken emekliler, düşük aylıklarla yoksulluğa itildi. Enflasyon farkı en düşük aylığın 18 bin 938 lira olarak hesaplanmasına neden olurken sosyal güvenlik sistemindeki tahribatla kök aylığı düşük kalan emekliler sıfır zam riskiyle karşı karşıya. Düşük aylıklar, daha fazla emeklinin dipte eşitlenmesine neden olacak.

Kamu emeklilerinin aylığı 27 bin 887 liraya yaklaşırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları için gereken yasal düzenleme için AKP toplantı yaptı. Toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Hakları çalınan, alım gücü eriyen ve açlık sınırına sıkıştırılan emekliler için CHP dün Meclis'te nöbet eylemi

başlattı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve milletvekilleri, "Asgari ücretin 39 bin liraya çıkarılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesine yönelik kanun tekliflerimizi daha evvel vermiştik. Kanun tekliflerimizin arkasındayız. İktidar partisi, buna yönelik bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirene kadar Meclis'i terk etmeyeceğiz. Kendileri bir eli yağda bir eli balda dolaşırken, yurttaşı açlık sınırına mahkum edecek zihniyetin bizden geçer not alabilmesi mümkün değildir" diyerek Meclis nöbetini başlattı. Vekiller, geceyi de Meclis'te geçireceklerini duyurdu.

EMEKLİLER MEYDANLARI TERK ETMİYOR

Emekliler de meydanları terk etmemeye kararlı olduklarını yeniden gösterdi. CHP'nin nöbetine destek açıklayan Tüm Emeklilerin Sendikası, aylıklarda artış talebiyle dün İstanbul Kadıköy'de basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış, emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün gelinen noktada, milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis’i terk etmeme kararı alması, mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık göstergesidir. Meclis kürsüleri, ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle; Meclis’te başlatılan oturma eylemini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözle değil, her gün sokakta, alanlarda, fiili ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi ilan ediyoruz. Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri TBMM’deki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz."

Emekliler, 20 bin lira ek zammın yanı sıra en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesi, emeklilerin sendika hakkının yasal güvence altına alınması taleplerini sıraladı. Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubesi, bu taleplerle her gün saat 15.00'te eylemde olacaklarını duyurdu.