Meclis’te ‘ortak mücadele’ temasları: Saldırılar ülke demokrasisine



CHP heyeti, TBMM'deki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’den oluşan heyet, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti temsilcileriyle Meclis’teki makamlarında görüştü.

CHP heyetinin siyasi parti turları kapsamında yapılan görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti. Ara seçim için destek çağrısının yinelendiği görüşmelerde tutuklu milletvekilleri ile CHP’li isimlere yönelik saldırılara karşı da destek talep edildi.

ARA SEÇİM

CHP’li Gökhan Günaydın, Türkiye’de ciddi bir iktisadi sorun olduğunu belirterek, “Türkiye'nin yönetilme sorunları var ve yapılan araştırmalar toplumun üçte ikisinin bir erken seçim istediğini gösteriyor. Erken seçim talebini karşılamayan AKP'nin, Anayasa’nın 78’inci maddesini hatırlamasında fayda var çünkü ara seçim bir tercih değil, bir zorunluluk” dedi. Görüşmelerde Kırıkkale, Afyon, Adıyaman ve Kastamonu ile Kocaeli ve İstanbul birinci bölgede boşalma olduğu, ara seçimin zorunlu hale geldiği vurgulandı.

CHP heyeti, “Ara seçimin zorunlu olduğu” belirtilen kentlere yönelik kamuoyu yoklamalarını da paylaştı. 2023 yılındaki seçimlerde AKP’nin birinci çıktığı kentlerdeki tablonun tamamıyla değiştiğini belirten CHP Günaydın, “Anayasal bir zorunluluğa uyalım ve bunun gereğini yerine getirelim. Ya bir uygulama kanunu çıkarılsın ya da bu çerçevede TBMM bir karar alsın ve ara seçimin tarihi ile yapılış şekli belirlensin” diye konuştu.

SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Görüşmelerde öte yandan, tutuklu Milletvekili Can Atalay, tutuklu belediye başkanları ve CHP’li isimlere yönelik saldırılar da gündeme geldi. CHP heyeti, ara seçim çağrısının yanı sıra, partilerine yönelik saldırılar için de dayanışma çağrısında bulundu. Görüşmelerin tamamında siyasi parti temsilcileri, saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizerek, “Ortak tepki” yönünde görüş bildirdi.

CHP heyetinin DEM Parti ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından soruları yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, CHP’ye yönelik kapatma davası tartışmalarına yönelik şunları söyledi:

"Zaten Türkiye'de kapatma davalarının konuşulması bile Türkiye demokrasi ve Türkiye hukuk devleti açısından ne denli sıkıntılı bir siyasi hayatımızın olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bunun konuşulmasını bile kabul etmek mümkün değil. Kaldı ki bu yöntem partimize yönelik çokça kullanılmış, geçmişte de çokça kullanılmış bir yöntem. Bu yargı marifetiyle siyaseti dizayn etme aklıdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.”

ORTAK MÜCADELE

CHP’li Günaydın ise "Baskın seçim kararının CHP’ye yönelik butlan kararı sonrasında verileceği" iddialarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Temmuz ayında NATO toplantısı Türkiye'de yapılacak. Bu toplantının arkasından AKP'nin bir baskın seçime hazırlandığı konusunu biz de bir spekülasyon olarak duyuyoruz. Adını nasıl koyuyorlarsa baskın seçim mi olur, erken seçim mi olur? Derhal bunun kararını alsınlar ve sandığı getirelim milletin önüne, millet iradesini ortaya koysun. Eğer bunu bir butlan kararına, başka bir deyişle faul yaparak, rakiplerin, ringin dışına atma çabasının sonrasına koymaya çalışıyorlarsa bu bir demokratik mücadele ortamı olmaz.

CHP bu konuda demokratik dayanışmasını giderek yükseltecektir. Muhalefet partilerinden bugüne kadar aldığımız desteğin de farkındayız. Türkiye'de demokrasinin muhafaza edilmesi, rekabetçi seçimlerin sürdürülmesi, siyasal partilerin kişisel ya da bireysel ya da partisel çıkarlarından çok daha üstün bir yarardır. Bunu mutlaka muhafaza edeceğiz.”