Meclis’te oylama, sokakta itiraz var: Emekçi bütçeyi kabul etmiyor

Emek Servisi

Meclis’te bütçe mesaisinde sona gelindi. Bugün Genel Kurul'da son kez oylanarak bağlanacak 2026 bütçesi için eylemler devam ediyor. Ankara, Trabzon ve Bursa’da emeğiyle geçinenler adil olmayan bütçeye karşı sokağa çıktı.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağırıcılığında dün kentte Maraş Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, adil ve emekten yana bütçe talebiyle ses yükseltti. Cadde boyunca yürüyen yurttaşlar, "Yoksulluk kader değil", "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganlarıyla taleplerini dile getirdi.

Burada yapılan basın açıklamasını Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Muhammet İkinci okudu. İkinci, bütçenin tek adam rejiminin siyasi tercihlerini yansıtan bir belge niteliğinde olduğuna dikkati çeken İkinci, "Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip. Bugün dünyada 108 ülke çocuklarına okullarında bir öğün sıcak yemek veriyor. Nasıl bir rejim ile karşı karşıya olduğumuzun resmidir. Çocuklarına bir öğün sıcak yemeği çok gören bir rejim" diye konuştu.

"Ülkemizde 'devlet bir anonim şirket gibi yönetilmeli' diyen anlayış hüküm sürüyor. Şirket yönetiminde toplumsal faydayı düşünülmez, kâr esas alınır. Yurttaş müşteri olarak görülür. Ortada bir iktidar beceriksizliği, iş bilmez bir yönetim yok. Son derece planlı programlı, sistemli hareket eden bir iktidar var. Tercihlerini sermayeden yana kullanıyorlar" denilen açıklama şu ifadelerle devam etti: "Halk olarak emekçiler olarak bizlerin yaşadığı temel sorunlara bütçeden ne kadar kaynak ayıracaksınız, diye soruyoruz. Hiç yüzleri kızarmadan diyorlar ki, sizden toplayacağımız her 100 TL verginin sadece 4 TL’si yoksullukla mücadeleye, 3 TL’sini istihdama, 3 TL’sini tarıma, tam 2 TL 80 kuruşunu hukuk ve adalete ayıracağız. Araştırma ve geliştirmeye 62 kuruş, kadının güçlenmesine 6 kuruş ayıracağız. Bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Milletvekillerine sesleniyoruz! Bu alandan yükselen sese , halkın sesine kulak verin. Meclis'in tarihsel kimliğine uygun bir şekilde bu halk karşıtı bütçeye “hayır” deyin. Bu bütçe rakamlarının manası şudur: Ülkeyi, küresel sermaye için ucuz işgücü ve hammadde deposu haline gelsin. Çocuklarımız MESEM’lerde yitip gitsin. Seyahat etmeyelim. Kitap okumayalım. Tiyatroya gitmeyelim. Bir bardak çay ile simidin hesabını yapalım. Ömrümüz yarı aç, yarı tok geçsin. Ülkemizden umudu keselim, teslim olalım, ülkemizin kaynaklarının haraç mezat satılmasına, talan edilmesine ses çıkarmayalım. Asla vazgeçmeyeceğiz. Hükümet istifa etmeli, sandık kurulmalıdır."

SANDIKTAN VETO ÇIKTI

Bir diğer bütçe eylemi de dün Ankara'da KESK tarafından gerçekleştirildi. "Emekçiler bu bütçeyi kabul etmiyor" diyen KESK üyeleri, Meclis'in Dikmen Kapısı'na gelerek açıklama yapmak istedi. Polis engellemeleri sonucu Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleşen eylemde alana sandıklar kuruldu. Kamu emekçileri, temsili bütçe oylamasında kurulan sandıklara, "Onay yok", "Kamu emekçisi yok", "Demokrasi yok" yazılı pusulalar attı. Buradaki KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak tarafından dkunan basın açıklamasında şunlar denildi: "Ülkeyi yönetenler bu bütçe ile daha fazla yoksulluk, işsizlik, sefalet teklif ediyorlar. Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe talep ediyoruz!"