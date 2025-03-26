Meclis’te protesto: ‘Yılgınlık yok’

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen ilk TBMM Genel Kurul oturumu başladı. CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu Salonu’ndaki sıralarına, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı, “Yılgınlık yok” dövizlerini koydu.

Meclis Genel Kurulu'nda CHP adına ilk sözü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer aldı. Gürer, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan hukuksuzluklar silsilesinin yalnızca CHP’nin değil, Türkiye’nin demokrasi sorunu olduğunu kaydetti.

Genel Kurul’da söz alan AKP Milletvekili Cüneyt Yüksel’in, “Türkiye hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda yönetilen bir ülkedir” sözleri büyük tepki çekti.

KORKUYORSUNUZ

Yüksel’e ilk cevap CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. Toplumsal muhalefetin ayağa kalktığının altını çizen Emir, “Halktan korktuğunuz, bacaklarınız titrediği için bu eylemleri lekelemeye çalışıyorsunuz” dedi. Gezi eylemlerine yönelik, “Camide bira içtiler” iddiasının yalan olduğunun ortaya konulduğunu belirten Emir, “Şimdi de bir benzerini yapmaya çalışıyorsunuz” diye konuştu.

DARBEYE HAYIR

CHP vekilleri, “Darbeye hayır” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atınca, oturuma 10 dakika ara verildi. Aranın ardından söz alan CHP’li Emir, şu ifadeleri kullandı:

“Halk, bu kirli planı bozmuştur. Ceza yargılaması somut deliller üzerinden yürütülmek zorundadır. Zaten sorunlu olan gizli tanık uygulaması, burada da iyice kötü şekilde kullanılmaktadır. Hiçbir belediye başkanımızın veremeyeceği hesap yoktu. Hodri meydan diyoruz. Bütün yargılamaları TRT yayınlasın. Milyarlarca dolar akıttığınız yandaş medyanızın yalanlarına maruz kalmasın toplum.

Halka, ‘Yürüyüş yapamazsınız’ diyenler suç işlemektedir. Milyonların alana çıkmasından korkuyorsunuz. Anayasal haklarını kullanan vatandaşlara karşı herkes sorumlu davranmak zorundadır.”