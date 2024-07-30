Meclis’te Saadet Partisi grubu düşecek iddiası

Haber Merkezi

DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin birleşerek Meclis’te grup kurması, İYİ Parti’den istifa eden bazı milletvekillerinin de bu gruba katılması bekleniyor. Gelecek Partisi’nden üç milletvekilinse AKP’ye katılmasıyla Saadet Partisi grubunun da düşeceği iddia ediliyor. Politikyol’daki habere göre görüşmelerde ciddi oranda ilerleme kaydedildi.

Yeni yasama yılının başlayacağı ekim ayında grubun ilan edilmesi bekleniyor. İYİ Parti’den istifa eden bazı milletvekilleri ile DEVA Partisi’nden isimlerin yaptığı görüşmelerde de ilerleme kaydedildi. Bu gerçekleşirse, Meclis’teki beş grup sayısı altıya yükselecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un görüşmesi de dün basına yansımıştı. DEVA Partili Cemil Kara, ikilinin partililerle yemek fotoğrafını “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, geliyor gelmekte olan” diye paylaşmıştı.