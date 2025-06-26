Meclis’te sansür: Amedspor’un internet sitesine erişim engeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) WIFI ağından Amedspor’un internet sitesine girilemediği görüldü.

Meclis kampüsünde, meclis çalışanları, milletvekilleri ve gazetecilerin kullandığı WIFI ağı üzerinden "amedspor.com.tr" adresine girilemediği görüldü.

T24'ten Ceren Bayar'ın aktardığına göre, WIFI üzerinden bu adrese girilmek istenince "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı çıkıyor. Meclis'in WIFI bağlantısı dışında başka bir bağlantıyla siteye girilebiliyor.

Daha önce de İnsan Hakları Derneği’nin internet sitesinde aynı sıkıntı yaşanmış, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun başvurusu üzerine sorun aşılmıştı.