Meclis’te sermaye mesaisi tam gaz

Ada Sude ATAK

Yaşam alanları üzerinde enerji ve madencilik faaliyetlerini hızlandırmayı amaçlayan torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Başta zeytinlikleri ve ormanlık alanları hedef alan kanun teklifine karşı yaşam savunucuları Meclis önünde bir araya geldi.

AKP’nin zeytinliklerin ve meraların yok olmasının önünü açan teklif yasası geçtiğimiz günlerde meclis komisyonundan geçmişti. Dün yasa TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Komisyona geldiği günden bu yana adeta Meclis’te nöbet tutan yaşam savunucuları dün yine Meclis’te bir araya geldi.

Meclis önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Muğla Milas’ın İkizköy Muhtarı Nejla Işık, “Köylülerin sesini susturmaya çalışıyorlar ancak susturamayacaklar” diyerek duruma tepki gösterdi. Yasayı kabul etmediklerini ve ormanlık alanları, zeytinlikleri için mücadeleye devam edeceklerini belirten Işık ‘’ İki haftadır olduğu gibi bu çökme yasasını kabul etmiyoruz diyoruz ama inatla ısrarla sesimizi duymuyorlar. Duyuyorlar ama işlerine gelmiyor. Şirketler TBMM’ye alınırken elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde dolaşırken biz köylüler sadece 6 kişiydik, Meclise giriş yasağı konuldu bize. Burası milletin meclisi değil mi soruyoruz size. Şirketlerin meclisi mi, köylülerin, vatandaşın meclisi mi?’’ ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA BORCUMUZ

Aydın’dan gelen yurttaş ise “Sadece benim değil bütün vatanın, milletin borcu bu. Çocuklarımıza borcumuz bu. Eğer geri çekilirsek, savaşmazsak, direnmezsek, mücadele etmezsek elimizde neyimiz var neyimiz yoksa alacaklar. Ben köyümden, koyunlarımdan, suyumdan, evimden vazgeçmek istemiyorum. Eğer beni köyümden ederlerse, bir ağaç, bir bitki gibi düşünün, kuruyup ölürüm ben” dedi.

ALTINIMIZ FINDIK

Uzun yıllardır altın madeninin kirliliğiyle boğuşan Ordulular adına konuşan Cevat isimli bir vatandaş da poşetle getirdiği fındıkları göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ordu’nun altınını getirdim size. Bizim altınımız fındık. Üç bin dönüm maden işlediler Ordu’da. 13 milyon geliri var. Buraya fındık eksen bunun 5 katı 10 katı kar yapar, ülkeye fayda getirir. 13 milyon liranın 5 katını versen bu pisliği Fatsa’dan temizleyemeyiz. Bu yasa sadece Muğlalılara değil, tüm ülkeye geçerli. Nerede bu Türkiye? Nerede halk? Hepimizi vuracaklar bu yasayla.”