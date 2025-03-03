Meclis’te Siber Güvenlik Teklifi görüşülecek

Haber Merkezi

Genel Kurul, ‘Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlayacak. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ile Siber Güvenlik Başkanı’nın yer alacağı Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinecek.