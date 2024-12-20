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Mecliste silahlı saldırı

Dünya
  • 20.12.2024 05:00
  • Giriş: 20.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 20.12.2024 05:00
Mecliste silahlı saldırı
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

Gürcistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da parlamentoda bir milletvekili, iki vekile silahlı saldırı düzenledi.

Abhazya’da kripto para madenciliğini yasaklamak için önerilen bir yasanın tartışıldığı parlamentoda bir milletvekilini silahlı saldırısı sonucu milletvekillerinden Vakhtang Golandzia yaşamını yitirdi, Kan Kvarchia ise yaralandı.

Abhazya İçişleri milletvekili Adgur Kharaziya’yı şüpheli olarak tanımladı. Kharaziya için arama operasyonu başlattıldı.

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