Meclis’te yokları oynuyor

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Muhalefetin, “En düşük emekli aylığının artırılması” kapsamındaki önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP’nin emekli aylıklarında artış öngören önergenin görüşmeleri sırasında yoklama talep edildi. Yoklamanın ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısının olduğunu söyledi. CHP milletvekilleri yoklamaya itiraz etti.

SAHTECİLİK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu adına, Genel Kurul’da olmamasına rağmen oy pusulası verildiğini açıkladı. Emeklilere yönelik kritik düzenlemenin tartışıldığı Genel Kurul toplantısına katılmamasına karşın pusula gönderen AKP’li Bedirhanoğlu’nun yasama karnesi de dikkati çekti. TBMM’nin verilerine göre, AKP’li Bedirhanoğlu, AKP tarafından Meclis’e taşınan hiçbir kanun teklifinin ilk imzacısı olmadı. Bedirhanoğlu, 2025 yılında Meclis Genel Kurul kürsüsüne hiç çıkmadı.

SORU DA SORMUYOR

Bedirhanoğlu’nun, Meclis’in elindeki en önemli denetim faaliyeti olarak nitelendirilen soru önergesi mekanizmasına da başvurmadığı öğrenildi.

Buna göre, AKP Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu tek bir soru önergesi dahi vermedi. Bedirhanoğlu’nun Meclis Araştırma ve Meclis Soruşturma önergesi bulunmadığı da belirtildi.