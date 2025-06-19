Meclis’te zeytinlik kavgası: Yurttaşlara darp milletvekillerine engelleme!

Zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağı gerekçesiyle tepki çeken Kanun Teklifi’nin komisyon görüşmeleri gergin başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Toplantısı görüşmelerine bazı milletvekilleri dahi alınmadı. TBMM’ye giremeyen çok sayıda çevre savunucusunun yanı sıra komisyon salonunun girişine ulaşabilen yurttaşlar da müdahale ile karşı karşıya kaldı.

Komisyon toplantısını takip etmek isteyen Ulusal Zeytin Konseyi üyeleri, güvenlik güçleri tarafından salonun kapısına yaklaştırılmadı. Çıkan arbedede bazı yurttaşlar fiziki müdahale nedeniyle yaralandı.

VARANK DA KAVGADA

Komisyon salonu girişindeki arbedeye Komisyon Başkanı Mustafa Varank da katıldı. AKP’li Varank, salonun girişinde karşılaştığı CHP milletvekillerini itti. Varank’a tepki gösteren CHP milletvekilleri, bazı AKP milletvekillerinin müdahalesi ile karşılaştı.

Tartışmalı şekilde İYİ Parti’den AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun CHP milletvekillerine müdahalesi dikkati çekti. Hatipoğlu’nun, CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Ednan Arslan’ın üzerine yürüdüğü görüldü.

Zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacak kanun teklifinin komisyon görüşmeleri başlıyor



Görüşmeler öncesi AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı https://t.co/oHkwlx0tOU pic.twitter.com/AtqqBDAzWj — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 19, 2025

Yurttaşların ve bazı milletvekillerinin maruz bırakıldığı müdahaleye yönelik tartışmalar devam ederken Komisyon Başkanı Varank, toplantıyı açtı. Muhalefet milletvekilleri, komisyon salonunun küçük olması ve salon dışında tartışmalar devam ederken toplantının başlamasına komisyon sıralarına vurarak gösterdi.

Teklifle, ÇED süreçlerinin hızlandırılması ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede madencilik faaliyetleri yürütülebilmesi öngörülüyor.