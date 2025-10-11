Meclis’teki “Apo” sloganlarına AKP’den açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ye geldi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret eden Zorlu, ardından AKP Kocaeli İl Başkanlığı’na geçti. Zorlu’ya AKP Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları eşlik etti. Zorlu, burada açıklamalarda bulunup, gazetelerin sorularını yanıtladı.

Burada, Meclis’te atılan Abdullah Öcalan sloganları da gündeme geldi. Zorlu, “Bunları kesinlikle doğru bulmuyoruz ve kabul edilebilir de görmüyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden bir buluşma noktasıdır. Biz terörsüz Türkiye hedefini bu anlamda bir birliktelik, dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye, soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Eğer bu hedefe hep birlikte ilerleyeceksek, bu samimiyeti ortaya koyacaksak, herkesin söylemlerine çok dikkat etmesi gerekmekte. Bir provokasyona da asla izin verilmemelidir. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle AK Parti grubu olarak milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeksizin doğudan batıya, kuzeyden güneye 86 milyon vatandaşımızın birlikteliğini ve huzurunu esas alan bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

BİR TEPKİ DE TURAN'DAN

Sloganlara AKP içinden bir tepki de İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan üzerinden geldi.

Bazı programlara katılmak için Çanakkale’ye giden Turan, “sloganların herkesi kahrettiğini” ve “iyi niyetli sürece zarar verdiğini” söyledi.

Turan, “Bu ülkenin en özel kurumlarından bir tanesinde Gazi olan meclisimizde hepimizi üzen, kahreden bir tablo yaşadık birkaç gün önce. Üzülerek söylüyorum. Herkes taşın altına elini koymuş bu ülkenin birliği için, beraberliği için adım atmayı, risk almayı, yıl görev bilirken bu tarz saçmalıklar, hadsizlikler ancak bu iyi niyetli sürece zarar verir.”

"HİÇ Mİ İÇLERİNDE AKILLI BİR ADAM YOK"

Turan konuşmasının devamında DEM Parti’ye sert sözlerle yüklendi:

“Hiç mi içlerinde bir akıllı adam yok? Sağduyulu, soğuk akıllı bir adam yok. Ya bu yaptığınız yanlıştır. Siz ülkenin bir kısmının mutlu olmasını sağlarken bir başka kısmında bu işin nasıl bir tepki yaratacağını bilmiyorsun demez mi? Üç tane yanlış cahil adam var diyelim. Hiçbir şey bir akıl adam yok da bu yapılan bu ülkenin geleceğine, terörsüz Türkiye'yi iddiasına ihanettir demesin. O yüzden bir daha söylüyorum. Biz terörle ilgili mücadele başta olmak üzere tüm hassas konularımızda dik durmaya devam ediyoruz.”