Meclis’teki istismar kameralara yansıdı

BirGün’ün gündeme getirdiği, “TBMM’de stajyerlere istismar” skandalına yönelik soruşturma derinleşti.

TBMM bünyesinde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan stajyer öğrencinin iddialarına yönelik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi. Soruşturma dosyalarına giren kamera kayıtları, stajyer öğrencinin iddialarını doğruladı. Kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından hazırlanan raporda, “İddiaların gerçekleştiği kanaati oluşmuştur” denildi.

SÖZLÜ TACİZ

TBMM’de cinsel istismara uğradığını öne süren stajyer öğrencinin ifadesi, TBMM bünyesinde yürütülen idari soruşturma kapsamında 10 Aralık’ta alındı. TBMM Halkla İlişkiler Memurlar Lokantası’nda stajını yaptığını belirten öğrenci, özetle şunları söyledi.

“Staja başladığımda ilk günden sonra önce ismimden kaynaklı lakayt tavırlarla ismimi söylemeye başladı. Herkesin içinde, ‘Bunun sevgilisi var, sen onu yatakta tanıyamazsın’ ve "Seni su gibi içerim’ dedi. Bir gün işe geç kaldım. Halka İlişkiler memurlar ve üyeler kafeteryasının birleştiği noktadaki kapının üzerindeki kameranın önünde kolumdan sertçe tutup çekerek, ‘Sen neden geç kaldın’ diye sordu.”

FİZİKSEL TEMAS

Stajyerin iddiası üzerine, TBMM Halkla İlişkiler Binası Memurlar Lokantası’ndaki kamera görüntülerinin izlendiği belirtildi. Kamera kayıtlarının 28:32’nci dakikasında aşçı D.U’nun stajyerin beline dokunduğu, 41:15’te ise yolunu kestiği ve temasta bulunduğu görüldü. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, görüntülerin stajyer öğrencinin şikayet dilekçesindeki iddiaları destekler nitelikte olduğu vurgulandı.

İŞ AKDİ FESHİ

Stajyer öğrenciye, “Fiziksel sarkıntılık” yaptığı kaydedilen aşçı D.U. ile ilgili TBMM Genel Sekreterliği’nce hazırlanan inceleme raporunda, “D.U’nun, TBMM Başkanlığı ile Özbüro-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin disiplin cetvelinin 61'inci sırasında yer alan, ‘Cinsel tacizde bulunmak’ fiili sübut bulduğundan iş akdinin feshedilmesi teklif edilmiştir” ifadesi kullanıldı.