Meclis’teki istismar skandalında yeni iddia: 17 yaşındaki çocuk hamile!

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakılması olayının boyutları büyüyor.

BirGün'ün skandalı gündeme getirmesinin ardından açıklama yapan TBMM Genel Sekreterliği de skandalı doğruladı. Bir kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

ADLİ VAKA

Skandala ilişkin yeni bir iddia daha gündeme gelirken bir kız çocuğunun şubat ayında, Meclis lokantasındaki stajı sırasında maruz bırakıldığı istismar nedeniyle hamile kaldığı savunuldu. İddiaya göre, kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Doktor, kızın hamile olduğunu fark etti. Kızın, 18 yaşından küçük olması nedeniyle doktor tarafından adli bildirimde bulunuldu. Hamileliğin ise sonlandırıldığı öğrenildi.

İDARİ İZİN

TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, skandalın kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından Meclis’teki bir aşçı görevinden uzaklaştırılırken dört aşçıya ise “İşe gelmeyin” denildi. İşe gelmemeleri istenen aşçıların soruşturma nedeniyle idari izne ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan, Meclis’te Eylül 2025’te staja başlayan 17 yaşındaki bir genç kızın stajı sırasında yaşadıkları, skandalın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşadıklarını BirGün ile paylaşan genç kız, staj yaptığı dönemde aşçının sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldığını belirtti.

TBMM’de, 9 Eylül 2025 tarihinde staja başladığını anlatan genç kızın iddiasına göre, Meclis Lokantası’nda çalışan aşçı, genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Genç kız aşçının kendisine, “Çok güzel kokuyorsun, seni koklamak istiyorum” dediğini öne sürdü. Aşçının 30 yaşında ve evli olduğunu kaydeden genç kız, “Bana, ‘Yarın bir şeyler içmeye gidelim mi?’ gibi cümleler kuruyordu” diye konuştu.

KONUŞMAYACAKSINIZ

Genç kız, başına gelenleri kurum müdürüne anlattığını ancak müdürün kendisine, “Kimseye, annenize babanıza bile söylemeyeceksiniz” dediğini dile getirdi. Herkesin her şeyi bilmesine rağmen sustuğunun altını çizen genç kız, “Mecliste tam 1,5 ay çalıştım hatta beş günlük paramı da almadan ailem dilekçe verdi ve beni kurumdan aldı” ifadesini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Meclis’teki taciz iddialarını takip ettiği belirtildi. Bakanlık kaynakları, ailesi şikayette bulunan çocuk ile ebeveynlerine psikososyal destek verildiğini aktardı. Öte yandan, skandal ile ilgili hukuki sürece bakanlığın da müdahil olacağı kaydedildi.

***

BU DÜZEN SİZLERİN ESERİ

BirGün’ün gündeme getirdiği çocuk istismarı skandalına karşı kadınlar Meclis’e doğru yürüyüşe geçti. Çok sayıda milletvekili ve yurttaşın destek verdiği yürüyüşte "Çocuk istismarı aklanamaz" vurgusu yapıldı. Yürüyüş sırasında kadınlar polis engeliyle karşılaştı. Ankara Kadın Platformu, TBMM Dikmen kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ne yazık ki Meclis’te yaşanan çocuk istismarı tesadüf değil. Yıllardır çocuk istismarına karşı önlem almayan iktidarın kadın düşmanı, çocuk düşmanı politikalarının bir ürünüdür" denildi.

***

ŞEFFAF CEVAP İSTİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. TBMM’deki çocuk istismarı skandalına tepki göstermek isteyen kadın milletvekilleri ve yurttaşların engellenmesine tepki gösteren Özel, şunları söyledi: “Bu konuda Meclis’teki kadın çalışan arkadaşlarımızın bir tepkisi ve kadın milletvekillerinin bir tepkisi var. Bu tepki çok anlaşılır. Anlaşılmaz olan, Meclis’in kapısının önünde polisin bu tepkiye engel olmaya çalışması. Hiçbir yerde böyle kötü yaşanmışlıklar olmamalı, olduğunda en sert şekilde üzerine gidilmeli ama Meclis’te böyle bir şeye yeltenebilecek kişinin olması kabul edilebilir değil. Ayrıca 10 kişiden söz ediliyor. Ama şu ana kadar bir kişinin görevinden uzaklaştırıldığı ifade ediliyor. Bu konuda herkesi tatmin edecek, şeffaf cevapları bekliyoruz. EMEP Milletvekili Sevda Karaca da Meclis’te güvenlik önlemlerinin had safhada olduğunu belirterek “Bu çatı altında stajyer çocuklar istismara uğruyorlarsa eğer Yusuf Tekin’in övündüğü mesleki eğitim adı altında çocukların sürüldüğü o izbe atölyelerde, organize sanayi bölgelerinde; patronların, idare amirlerinin, ustabaşlarının neredeyse Allah gibi görüldüğü o fabrikalarda çocuklar neler yaşıyordur, siz düşünün” dedi. SOL Feminist Hareket’ten yapılan açıklamada ise "Siyasal İslamcı AKP düzeninin çürüttüğü sistem öyle elde kalıyor ki; ülkenin idaresini temsil eden, tedbirlerin en yüksek olması gereken Meclis’te dahi çocukların istismar edildiği, tüm yaşam alanlarının zapt edildiği, güvenli alanın kalmadığı bir ülkede yaşıyoruz! Bu düzenden hesap soracağız" ifadeleri kullanıldı.