Meclis’teki vekiller işçiyi görmüyor

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'te 7 işçinin Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Sendikası’na (Bağımsız Maden-İş) üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından Soma'da başlayan ve Ankara'ya taşınan eylem dün de devam etti. Fernas Madencilik Genel Merkezi önüne yürümek isterken geçtiğimiz gün gözaltına alınan 25 işçi, dün sabah saatlerinde yeniden şirketin genel merkezi önünde toplandı.

Genel merkez önünde basın açıklaması gerçekleştiren Bağımsız Maden İş’e üye işçiler hakları için şirket yetkilileriyle görüşme talep etti. Basın açıklamasında konuşan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu Meclis'teki milletvekillerine seslenerek “Siz kimin yanındasınız? Somalı madenciler en ağır koşullarda 34 bin liraya mı çalışsın? Ferhat Bey’in mi yanındasınız” diye sordu.

Görüşme talebiyle Fernas Madencilik Genel Merkez binasına alınan 3 maden işçisi şirket yetkilileriyle 2 saati aşan bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Aksu, madencilerin taleplerinin karşılanmadığını, şirket tarafından olumlu bir yanıt verilmediğini belirtti. Görüşmeci olarak 3 maden işçisinin Ankara’da kalacağını belirten Aksu, kalan işçilerin Soma’ya döneceğini söyledi. Cuma günü Soma’da yapılacak olan toplantı sonrası eylem takvimini açıklayacaklarını söyleyen Aksu, görüşmeler sürdüğü sırada 4 işçinin daha iş akdinin feshedildiğini ifade etti. Açıklamanın devamında direnişin devam edeceği ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Fernas Madencilik yetkilileri görüşme yapacağı öğrenildi.