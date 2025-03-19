Meclis’ten CHP’ye yüründü: "Operasyon talimatını veren Saray’da oturuyor"

TBMM’den CHP Genel Merkezi’ne yürüyen CHP milletvekillerinin, büyük bir coşkuyla karşılandığı görüldü. Toplam beş kilometrelik yürüyüşün ardından CHP Genel Merkezi’ne gelen milletvekilleri, otobüsün üzerine çıkaran partilileri selamladı.

CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde toplanan yüzlerce partili, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

“TALİMATI VEREN SARAY’DA OTURUYOR”

Partililere hitap eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Darbe girişimine karşı koymak üzere buraya gelen Demokrasi sevdalıları, Mustafa Kemal’in askerleri, hoş geldiniz” ifadesiyle sözlerine başladı. Meclis’ten CHP Genel Merkezi’ne yürüme kararıyla ilgili konuşan Emir, “Bugün olağan bir günmüş gibi Meclis’te çalışamazdık. Yola çıktık ve sizinle buluşmak üzere buradayız. Her birinizin gözünde umudu, iktidar ışığını görüyorum. Bugün yapılan operasyonların kimlerin talimatıyla yapıldığını da biliyoruz. Saray'da oturuyor. Sandığın sesini duyunca korkuyor, panik oluyor” ifadelerini kullandı.

“BU YAPILAN SİYASİ DARBEDİR”

Tüm hukuksuzluklara ve baskılara karşın CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’taki ön seçimi yapacaklarını kaydeden CHP’li Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hukuksuzlukları yapanlar bilsin ki o sandık gelecek ve halkın iktidarı kurulacak. Asık hedefleri Ekrem İmamoğlu'nu seçime sokmamak. Millet İmamoğlu’nu sahiplendi. AKP, Türkiye’nin gözünden düştü. Arkasına saklandıkları savcılar ve hakimler de onları kurtarmayacak. Bunca hukuksuzlukları yapanlar suçlarını biliyorlar. Hukuk görüntüsü altında ağır bir siyasi darbe yapılıyor. Omuzlarında yıldız yok diye yaptıklarının darbe olduğu gerçeği değişmez.”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasının sonunda partililerle birlikte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.