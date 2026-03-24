Mecnun Otyakmaz: "Beşiktaş'ın mağduriyetini gidereceğiz"

TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş’ın ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde siyah-beyazlı kulübün yaşayabileceği sürece dikkat çekti.

HT Spor’a konuşan Otyakmaz, final organizasyonu nedeniyle ortaya çıkabilecek takvim ve kullanım sorunlarına işaret etti.

20 Mayıs’ta Tüpraş Stadı’nda oynanacak finalin Beşiktaş açısından bazı zorluklar doğurabileceğini belirten Otyakmaz, kulübün bu sürecin dışında olduğunu vurguladı.

Otyakmaz, “Beşiktaş kimseyi ‘stadımda maç yapın’ diye davet etmedi. Böyle bir durum olsaydı biz karışmazdık” ifadelerini kullandı.

"DEĞERLENDİRME YAPILACAK"

Söz konusu durumun çözümü için adım atılacağını belirten Otyakmaz, konunun henüz resmi olarak gündeme gelmediğini ancak gerekli değerlendirmelerin yapılacağını söyledi.

Sürecin ilerleyen dönemde netleşmesi beklenirken, TFF’nin organizasyon takvimi ile kulüp programını dengeleyen bir çözüm üzerinde çalışacağı ifade ediliyor.