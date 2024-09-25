MED-DER’e savcılık soruşturması

Haber Merkezi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) ile Payîz Pirtûk adlı kitapçıya dün sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında MED-DER eşbaşkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda yönetici ve Kürtçe dil eğitmenleri gözaltına alındı. Soruşturmanın birçok dosya yalan beyanlarıyla gündeme gelen açık tanık Ümit Akbıyık'ın ve gizli bir tanık beyanıyla 2022 yılında başlatılan ve 2 yıldır sürdürüldüğü öğrenildi.