MediaCat seçkiyi yayınladı: Yılın en iyi manşetleri yine BirGün'den

MediaCat, 2025’e dair Yılın Manşetleri ve Dergi Kapakları seçkisini yayınladı.

Gazeteciler Ahmet Yeşiltepe, Barış Pehlivan, Elif Ergu Demiral, Faruk Bildirici, Mehmet Y. Yılmaz, Nilay Örnek, Timur Soykan; BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın; Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki Yayın Koordinatörü Arzu Akbaş Zor; Capital Dergisi Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük; MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan; aRthuR Istanbul kurucusu ve CCO Can Faga; Salt Direktörü Deniz Ova; Fotoğraf Sanatçısı Dilan Bozyel; İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan; Sanatçı Eren Su Kibele Yarman; Yönetmen ve İçerik Üreticisi İlker Canikligil; Görsel İletişim Tasarımcısı Mahir Akkoyun; Tasarımcı Özge Güven ve Grafik Tasarımcı Utku Lomlu’dan oluşan 20 kişilik jüri, yılın en iyi manşet ve dergi kapaklarını seçti.

“Haberi vermek” ile “tarihe not düşmek” arasındaki farkı en iyi gözetebilen, estetik kaygıyı gazetecilik refleksiyle birleştirebilen, biri “Yılın Manşeti” seçilen 7 gazete manşeti ve biri “Yılın Dergi Kapağı” seçilen üç dergi, bu yılın kazananları oldu.

Seçkiye, geçmiş yıllardaki gibi BirGün’ün manşetleri damga vurdu. BirGün’ün 8 Mart 2025 tarihli kadın sayfası, yılın manşeti ödülüne layık görüldü.

En iyi 7 manşetten 4’ü de BirGün’ün manşetleri oldu.

MediaCat’in seçkisinde yer alan gazete manşetleri ve dergi kapakları şu şekilde:

Yılın Manşeti

Yılın Manşetleri

Yılın Dergi Kapakları