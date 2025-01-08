MediaCat yılın manşetlerini seçti: BirGün listeye yine damgasını vurdu

MediaCat, 2007 yılından bu yana yaptığı gibi her yılın ilk sayısında bir önceki senenin en iyi manşet ve dergi kapaklarını okurlarıyla buluşturdu.

90 ulusal gazete/derginin manşeti ve kapağı, farklı disiplinlerden uzman isimleri buluşturan jüri tarafından değerlendirildi.

BirGün, geçen yıllardaki performansını sürdürerek en iyi 6 manşet listesine 3 manşetiyle girdi.

Gazetemizin “Dışarıda Kimse Var mı?” başlıklı 6 Şubat tarihli manşeti, MediaCat tarafından yılın manşeti seçildi.

BirGün’ün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde attığı “Hayatı İstiyoruz” manşeti ve 2 Şubat günü attığı “İyi bir haber yok ki yazalım” manşeti de listedeki yerini aldı.

Böylece yılın manşetlerinden yarısını, BirGün’ün manşetleri oluşturdu.

Öte yandan Akşam, Oksijen ve Milliyet’in de birer manşeti seçkide yer aldı.

Yılın dergi kapakları seçkisinde ise Bloomberg Businessweek’in iki, Kafa Dergisi’nin bir manşeti yer aldı.

MediaCat’in bu seneki jürisinde şu isimler yer aldı: Bekir Ağırdır, Ebru Şenel Erim, Feyza Akınerdem, İbrahim Varlı, Kerim Dündar, Pelin Özkan, Ufuk Işık ve Zeynep Tonguç.