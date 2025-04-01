Medikal ürün maliyeti engelli bireyi zorluyor

HABER MERKEZİ

Eskişehir Bedensel Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ekrem Tekin, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, pozitif ayrımcılığın ilkokulda öğretilmesi gerektiğini söyledi.

MA’ya konuşan Tekin, yaşadıkları zorlukların sebebini halkın bilinçsiz olmasına bağladı. Tekin ‘‘Tramvaya bineceğiz, yer verilmiyor. Herkes binmeye çalışıyor. Ondan sonra engeliler binmeye çalışıyor. Kaldırımlara araba park ediyorlar. Toplumun daha duyarlı olması gerekiyor. Bizler büyük zorluklarla yaşıyoruz. Engelli bireylere yönelik pozitif ayrımcılık yapılmalı” dedi. Tekin, SGK’nın medikal ürünler için uyguladığı ödeme tutarlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: ‘‘Medikalcilerde ürün fiyatları sürekli artıyor, bu da fark ödememize neden oluyor. Örneğin, kullandığım sondanın başlangıçta ödediğim ücretiyle şimdiki arasında büyük fark var. Şu anda 3 bin 500 TL’ye kadar fark talep ediliyor. Sürekli kullanılan ürünlerin maliyeti engelli bireyler için büyük bir sorun oluşturuyor.’’