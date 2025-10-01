Medipol mahalleyi abluka altına aldı

Ebru ÇELİK

İstanbul Acıbadem’de, Fahrettin Koca’ya ait Medipol Hastanesi otoparkı için yıllardır savunulan yeşil alanı korumak isteyen yurttaşlar, darp edilerek gözaltına alındı. 3 yurttaş ifadelerinin ardından serbest bırakılırken gözaltına alınanlardan Haydar Gözüaçık "Darp edilen biziz. Kaçak otopark inşaatı yapan onlar. Buna rağmen onların şikayetiyle mahalle sakinleri olan biz gözaltına alındık" diyerek tepki gösterdi. Gözüaçık, ayrıca belediyeye itiraz dilekçesi verdiklerini duyurdu.

OTOPARKA İHTİYACIMIZ YOK

Gözüaçık, "Biz yasal haklarımızı korumak istedik. O yeşil alan kamunundur. Biz Kadıköy halkı olarak o otoparka ihtiyacımız yok. Medipol Hastanesi, en başından bu yana yaptığı gibi Valiliğin izni olmadan 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Halk olarak çıkan ses ve tozdan da rahatsız oluyoruz" dedi.

Önceki yıl İstan bul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce İBB'nin usulsüz faaliyeti durdurduğunu hatırlatan Gözüaçık, "İmamoğlu'nun tutuklu olmasını fırsat biliyorlar" diye konuştu.

Ayrıca otopark iznini İBB'den aldığını söyleyen Medipol yetkililerinin, yalan konuştuğunu belirten Gözüaçık "Orası Karayollarına ait. İmar planında yeşil alan olarak gözüküyor. Mahallemiz resmen Medipolün usulsüz ablukasında" ifadelerini kullandı.

Acıbadem Sakinleri Dayanışması adına konuşan inşaat mühendisi Turan Karadeniz ise sürecin 2017’de hastanenin yapımıyla başladığını belirterek, “Burası yalnızca ulaştırma ya da ağaçlandırma amacıyla kullanılabilir. İmar planı notlarına göre karayolları ve Avrasya Tüneli işletmesinden kurum görüşü alınmadan yapılaşma olamaz. Buna rağmen şimdi aynı projeyi 5 kata indirerek yeniden gündeme aldılar. Büyük yeşil alan ve yaşlı ağaçlar kesilmek isteniyor. Ellerinde yalnızca UTK kararı var. Oysa bu karar imar planının üstünde olamaz, hukuki dayanağı yok. Otopark kapasitesini 453’ten 220’ye düşürmeleri hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yapılanların tamamı gayri yasal” diye konuştu.