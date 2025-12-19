Medipol’ün BirGün’den tazminat talebine mahkemeden demokrasi dersi

HABER MERKEZİ

BirGün 19 Ağustos 2020 tarihinde İsmail Arı imzasıyla “Bina Medipol’ün ama harcama TCDD’den” başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD), Ankara Garı Yerleşkesi içerisinde bulunan ve önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne devredilen bina nedeniyle binlerce liralık harcama yaptığı belirtildi.

100 BİN TL İSTEMİŞLERDİ

Haberin ardından Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü avukatları Mustafa Doğan İnal aracılığıyla BirGün’e 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

İlk derece mahkemesi, “Manevi tazminat koşullarının oluşmadığı” gerekçesiyle Medipol’ün manevi tazminat talebini reddetti.

İTİRAZLARI DA REDDEDİLDİ

Medipol bu kararı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise Medipol’ün itirazını oy birliğiyle reddetti. Kararın gerekçesi ise şöyle açıklandı:

“Dava konusu edilen haberde kullanılan ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; halkın, dünyada ve özellikle içinde yaşadığı toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olma hakkının olduğu, basının da bu doğrultuda olayları izleme, yönlendirmede araştırma, değerlendirme, yetkili yayma ve böylece kişileri bilgilendirme, öğretme, aydınlatma ve sorumluluğu olduğu, haberin de bu ilke kapsamında yapıldığından… istinaf talebi yerinde değildir.”