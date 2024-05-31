Medipol’un otoparkına İBB kalkanı

Haber Merkezi

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi’nin sakinlerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Sağlık Grubu’nun yeni hastanesi için yapılmak istenen kaçak otopark inşaatına tepkiler sürüyor. Otoparkı protesto etmek isteyen mahalle sakinleri Saraçhane’de İBB güvenliğinin müdahalesine maruz kaldı.

SoL’un haberine göre, Vakıf arazisine inşa edilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nin otopark ihtiyacını karşılamak için hastanenin bitişiğinde E-5 kenarındaki yeşil alan olan Karayolları’na ait arazi (karayolu şevi), İBB tarafından "mekanik otopark inşaatı” için ihaleyle iki şirkete verilmişti.

Acıbadem Mahallesi sakinleri gerekli izinler alınmadan, kaçak bir şekilde yapılmak istenen otopark inşaatına 3 aydır direniyor, bölgede nöbet tutuyor.

İki hafta önce bu alana İBB ve Ekrem İmamoğlu imzalı “mekanik otopark inşaatı” yazılı pankart asılmış, mahallelinin tepkisi üzerine pankart kaldırılmıştı.

Hafta başındaysa bu kez alana büyük demirlerle vinç getirildi, ancak yine mahallelinin tepkilerinin ardından yeşil alanın demirlerle kapatılarak inşaata başlanması girişimi engellendi. Dün de Acıbadem Mahallesi sakinleri Saraçhane’deki İBB binası önüne giderek yetkililerle görüşmek istedi. İBB önünde pankart açan mahallelilere İBB güvenlikleri müdahale etti, pankartları yırttı.

Acıbadem Direnişi’nden Aslı Kahraman Eren olayı şöyle anlattı: “Medipol Hastanesi'nin yanındaki yeşil alanda otopark projesine karşı direnen yaşam savunucuları olarak buraya geldik. Biz burada 10 kişiydik. İBB’nin önünde pankart açmak istedik. ‘Karıncanın kardeşi var onu kimseye ezdirmeyiz’ yazıyor pankartımızda. ‘İBB ranttan yana olma halktan yana ol’, ‘İBB hani yemeyecektin, yedirmeyecektin’ yazılı da dövizlerimiz vardı. ‘Açamazsınız’ dediler, saldırmaya başladı güvenlikler. Biz de ‘demokratik haklarımızı biliyoruz, açacağız’ dedik. Saldırdılar. Pankartı yırttılar. Bir kadın arkadaşımızın gözlüğü kırıldı. Benim eşim belinden ameliyatlı onu yere ittiler.”