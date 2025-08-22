Medreseye yasal statü isteği

Haber Merkezi

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun beşinci toplantısına, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’nin yanı sıra STK temsilcileri de davet edildi. Komisyona, “Süreçle ilgili fikirlerini açıklamak üzere” davet edilen STK’ler arasında İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) da yer aldı.

Komisyonda İHH’yi, Barış Oktay temsil etti. Oktay, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsallaşma sürecine katkısının” ele alınmasını istedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun beşinci toplantısı 21 Ağustos’ta gerçekleşti. Komisyon toplantısının ilk oturumu için Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri davet edildi. İkinci oturum için ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı komisyona çağrıldı.

GERİCİ ÖNERİ

İHH adına söz hakkını, İHH Vakfı Temsilcisi Barış Oktay kullandı. Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kürtçe hutbe ve vaaz okumasının sürece katkı sağlayacağını savundu. Oktay, “Çözüme katkı sunacağını” savunduğu önerilerini sıralarken “Bu kadarı da olmaz” dedirtecek ifadeler kullandı.

İHH’li Oktay, 3 Mart 1924 tarihinde yürürlüğe konulan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatılan medreselerle ilgili komisyona öneri sundu. Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikteliğinde medreselere resmi statü verilmesi gerektiğini kaydetti.

∗∗∗

MERDİVEN ALTI OKULLAR

Yasak olmasına karşın Türkiye’de cemaat ve tarikatlara bağlı çok sayıda medrese, merdiven altı faaliyet yürütüyor. Kaçak olarak faaliyette olan medreselerin bazılarında, “Hocalar” Diyanet tarafından belirleniyor.