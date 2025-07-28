Medvedev’den Trump’a yanıt: "Rusya, İsrail ya da İran değil"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya hakkında Ukrayna savaşı konusunda yaptığı "Bugünden itibaren yaklaşık 10 ya da 12 gün için yeni bir son tarih vereceğim" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Rusya ile ültimatom oyunu oynuyor: 50 gün ya da 10 gün. İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılan bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle. Uykucu Joe'nun (ABD’nin eski Başkanı Joe Biden) yolundan gitmeyin."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini 'çok hayal kırıklığına' uğrattığını belirterek, daha önce Ukrayna'da ateşkes için verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söylemişti.

Trump, şöyle konuşmuştu:

"Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama 5 kez, her seferinde, belki 4 kez tartışmalarımız oldu. Sen (Starmer) ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.