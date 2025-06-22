Medya Dayanışma Grubu: Altaylı derhal serbest bırakılmalı; baskı politikalarına son verilmelidir

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın aralarında olduğu gazeteci meslek örgütlerince oluşturulan Medya Dayanışma Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı''nın tutuklanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Fatih Altaylı'nın tutuklanması tüm basın camiasına ve topluma yönelik son dönemde artan yeni bir gözdağıdır. Bu kabul edilemez. Altaylı derhal serbest bırakılmalı; ifade özgürlüğüne ve basın mesleğine yönelik bu baskı politikalarına son verilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazeteci Fatih Altaylı’nın, YouTube kanalında yaptığı bir yorum gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, ifade özgürlüğüne, gazetecilik mesleğine ve kamuoyunun haber alma hakkına yönelik ağır bir müdahaledir. Bir kısmı kasıtlı olarak kesilen videonun Cumhurbaşkanı danışmanı tarafından tehditle paylaşılmasının ardından gözaltı ve tutuklama gerçekleşmiştir.

"DÜŞÜNCE BEYANI ÜZERİNDEN TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ, YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA VE TARAFSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRMEKTEDİR"

Fatih Altaylı'nın açıklamaları açık biçimde eleştiri ve yorum kapsamındadır. Şiddet çağrısı içermeyen, herhangi bir tehdit unsuru taşımayan bu ifadelerin 'tehdit' suçu kapsamında değerlendirilmesi hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Gazetecilerin haberleri kadar kamuoyuna sundukları görüşleri de fikir özgürlüğü kapsamındadır. Bir yurttaşın –hele ki gazetecinin– düşünce beyanı üzerinden ceza soruşturması yürütülmesi, tutuklama kararı verilmesi, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürmektedir.

"BİRÇOK GAZETECİ ORGANİZE LİNÇ KAMPANYALARININ ARDINDAN YARGI BASKISIYLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIR"

Ne yazık ki yalnızca Fatih Altaylı değil; son dönemde birçok gazeteci, sosyal medyada başlatılan organize linç kampanyalarının ardından yargı baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yargının, sosyal medya baskısıyla yönlendirilmesi, bağımsız yargı ilkesi açısından kabul edilemez bir durumdur. Yargının görevi, düşünceyi cezalandırmak değil; temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Fikir belirtmek suç değildir, gazetecilik suç değildir. Eleştiri demokrasinin temelidir, bastırılması ise otoriterliğin göstergesidir.

"GAZETECİLERE YÖNELEN BASKI POLİTİKASININ BİR AN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Fatih Altaylı'nın tutuklanması tüm basın camiasına ve topluma yönelik son dönemde artan yeni bir gözdağıdır. Bu kabul edilemez. Altaylı derhal serbest bırakılmalı; ifade özgürlüğüne ve basın mesleğine yönelik bu baskı politikalarına son verilmelidir. Basın meslek örgütleri olarak gazetecilere yönelen bu tür saldırıların ve baskı politikasının bir an önce sona erdirilmesini talep ediyoruz."