Medya dünyasında flaş iddia: Flash Haber TV'yi Halk TV alıyor

Flash Haber TV'nin satılacağı iddia edildi. Kanalı ise Halk TV'nin alacağı konuşuluyor.

Söz konusu iddia iki farklı gazeteci tarafından kamuoyuna yansıtıldı.

Eski CHP Milletvekili ve TELE1 yorumcusu Barış Yarkadaş, devir işleminin yıl sonuna kadar gerçekleşmesinin planlandığını kaydettiği açıklamasında gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Medya dünyasında flaş gelişme…

HALK TV, Türkiye’nin en eski televizyon kanallarından olan Flash Haber TV’yi de bünyesine katıyor.

HALK TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’nun harekete geçtiği ve devir işleminin yıl sonuna kadar gerçekleşeceği konuşuluyor."

Medya dünyasında flaş gelişme…



HALK TV, Türkiye’nin en eski televizyon kanallarından olan Flash Haber TV’yi de bünyesine katıyor.



HALK TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’nun harekete geçtiği ve devir işleminin yıl sonuna kadar gerçekleşeceği konuşuluyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 15, 2024

MENGÜ: MEDYA DÜNYASINDAN SON DEDİKODULAR

Öte yandan Nevşin Mengü de konuyu gündeme getirdi. Mengü, sosyal medya paylaşımında "Medya dünyasından son dedikodu Flash TV satılıyor, Halk TV alıyor" dedi.