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Medya dünyasında flaş iddia: Flash Haber TV'yi Halk TV alıyor

Halk TV'nin Flash Haber TV'yi alacağı iddia edildi. Barış Yarkadaş, "HALK TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’nun harekete geçtiği ve devir işleminin yıl sonuna kadar gerçekleşeceği konuşuluyor" dedi.

Medya
  • 15.11.2024 22:08
  • Giriş: 15.11.2024 22:08
  • Güncelleme: 15.11.2024 22:24
Kaynak: Haber Merkezi
Medya dünyasında flaş iddia: Flash Haber TV'yi Halk TV alıyor

Flash Haber TV'nin satılacağı iddia edildi. Kanalı ise Halk TV'nin alacağı konuşuluyor.

Söz konusu iddia iki farklı gazeteci tarafından kamuoyuna yansıtıldı.

Eski CHP Milletvekili ve TELE1 yorumcusu Barış Yarkadaş, devir işleminin yıl sonuna kadar gerçekleşmesinin planlandığını kaydettiği açıklamasında gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Medya dünyasında flaş gelişme…

HALK TV, Türkiye’nin en eski televizyon kanallarından olan Flash Haber TV’yi de bünyesine katıyor.

HALK TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu’nun harekete geçtiği ve devir işleminin yıl sonuna kadar gerçekleşeceği konuşuluyor."

Öte yandan Nevşin Mengü de konuyu gündeme getirdi. Mengü, sosyal medya paylaşımında "Medya dünyasından son dedikodu Flash TV satılıyor, Halk TV alıyor" dedi.

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