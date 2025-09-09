Medya imparatorluğunun "miras" kavgası sona erdi: Murdoch'ın yeni patronu belli oldu

Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi, 20 milyar dolar civarında serveti bulunan Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un çocuklarıyla vardığı anlaşmaya göre, ölümünün ardından oğlu Lachlan medya şirketlerinin kontrolünü sürdürecek.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, 94 yaşındaki Murdoch'un ölümünün ardından medya şirketlerini kimin yöneteceğine dair çocukları arasındaki anlaşmazlık çözüldü.

Murdoch ve çocukları, Lachlan'ın, babalarının ölümünden sonra medya şirketlerinin kontrolünü elinde tutması konusunda anlaştı.

Lachlan 2050'ye kadar sürecek söz konusu yetkiye, 3 kardeşiyle vardığı 3,3 milyar dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak sahip olacak.

Bu rakam, Lachlan'ın kardeşleri Prudence, Elisabeth ve James arasında eşit paylaştırılacak.

MURDOCH'IN ABD’NİN SOSYAL VE SİYASAL HAYATINDA ÖNEMLİ ETKİLERİ OLDU

Sahip olduğu medya imparatorluğuna Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başlayan Murdoch'ın, ABD'nin sosyal ve siyasal hayatında özellikle 1996’da kurduğu Fox News televizyonu ile önemli etkileri oldu.

Kurulduktan sonra 6 yılda CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakan Fox News, özellikle ABD'deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yaptı.

News Corporation, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor.

Murdoch ailesinin net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.