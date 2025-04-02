Medya mübaşiri Cem Küçük yine ifade listesini duyurdu

Cem Küçük, savcıların ifadeye çağıracağı isimleri yine canlı yayında açıkladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından halkın adalet, özgürlük ve demokrasi talebiyle başlattığı eylemler, bugün boykotla sürüyor.

İktidarı rahatsız eden boykot hamlesinin ardından yargı da harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün gece, boykot çağrısı yapanlara “Nefret ve Ayrımcılık” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Buna karşın boykot çağrıları sürdü. Kültür sanat dünyasından da çok sayıda ünlü çağrıyı paylaşarak 2 Nisan’da (bugün) alışveriş yapılmamasını önerdi.

Sık sık yargıdan bilgiler veren yandaş kalem Cem Küçük ise katıldığı TGRT yayınında, ifadeye çağırılacak kişiler olarak bazı ünlülerin isimlerini zikretti. Küçük, “Yarın büyük gün, boykot çağrısı yapanlar ifadeye çağrılacak” sözleriyle Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat’ın ifadeye çağırılacağını söyledi.

Cem Küçük, programdaki diğer konuklardan gelen “Nereden biliyorsun?” sorusunu yanıtsız bıraktı.