"Medya Okulu" tek ses: Peş peşe "yasak ilişki" paylaşımı yaptılar

Beykoz Belediye Başkanı CHP’li Alaattin Köseler'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkanvekili olan ve kısa bir süre sonra AKP'ye katılan Özlem Vural Gürzel'in kurduğu Medya Okulu'nun kadrosundaki isimler, "etik dışı" ilişki iddialarının odağındaki AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu için peş peşe paylaşım yaptı.

Gürzel, kurduğu "Medya Okulu"nun kadrosunu iktidara yakınlığıyla bilinen isimlerle doldurmuş, okulda eğitimci olarak yer alanlar arasında Buket Aydın ve Taha Hüseyin Karagöz gibi isimlerin de olması dikkat çekmişti.

Aralık 2025'te kurulan Medya Okulu'nun iktidara yakın kadrosunun ilk icraatlarından birisi de "etik dışı" ilişki iddialarıyla gündemde olan AKP'li Başkan Işıksu için peş peşe paylaşım yapmak oldu.

Türker Akıncı, Çağlar Cilara, Emine Başak Şengül ve Buket Aydın X hesabından Işıksu'nun Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamaları paylaştı.



Medya Okulu'nun kadrosundaki isimlerden Cuma Obuz da bu Buket Aydın'ın gönderisini yeniden yayınladı.

MEDYA OKULU'NDA KOLTUKLAR "TANIDIK" İSİMLERE CHP’den seçildikten sonra AKP’ye geçmesiyle tepki çeken Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, kurduğu "Medya Okulu"nun kadrosunu iktidara yakınlığıyla bilinen isimlerle doldurdu.



IŞIKSU HAKKINDAKİ İDDİALAR

AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "belediye içindeki liyakatsizlik ve etik dışı ilişki" iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sakarya Adapazarı'nda görevli bir müdürle "etik dışı" ilişkisi olduğu öne sürülen Işıksu, partisince kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Işıksu, hakkındaki iddiaları yalanlamış, kendisinden 40 milyon lira istendiğini, aksi halde siyasi hayatının bitirilmekle tehdit edildiğini öne sürmüştü. Işıksu konuyla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.