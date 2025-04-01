Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: "Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kendisinden habersiz şekilde AKP üyesi yapıldığını duyurdu.

Bir süredir yurttaşlar, kendilerinden habersizce AKP üyesi yapıldıklarını duyuruyor.

Sosyal medyada habersiz üyeliğin e-Devlet'ten kontrol edilmesi çağrılarının ardından Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de açıklama yaptı ve habersizce üye yapıldığını duyurdu. Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

"Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu... Suç duyurusunda bulunacağım."