Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: "Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar"
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kendisinden habersiz şekilde AKP üyesi yapıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kendisinden habersiz şekilde AKP üyesi yapıldığını duyurdu.
Bir süredir yurttaşlar, kendilerinden habersizce AKP üyesi yapıldıklarını duyuruyor.
Sosyal medyada habersiz üyeliğin e-Devlet'ten kontrol edilmesi çağrılarının ardından Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de açıklama yaptı ve habersizce üye yapıldığını duyurdu. Bildirici, şu ifadeleri kullandı:
"Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu... Suç duyurusunda bulunacağım."
Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu... Suç duyurusunda bulunacağım. pic.twitter.com/ROJx9RRReG— Faruk Bildirici (@farukbildirici) April 1, 2025